Белорусский дзюдоист Вадим Шока занял пятое место на ЧЕ в Тель-Авиве

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Вадим Шока занял пятое место на чемпионате Европы, который проходит в Тель-Авиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 73 кг он успешно начал выступление в группе С. Вадим Шока был сильнее Джованни Эспозито из Италии, Лукаса Рейтера из Австрии, Игоря Вандтке из Германии и атлета из Армении Арсена Газаряна. В полуфинале белорус не смог справиться с Хидаятом Гейдаровым из Азербайджана, а в поединке за третье место уступил Билялу Чилоглу, заняв пятое место. Победителем чемпионата стал Фердинанд Карапетян из Армении.

Как сообщалось, на старте турнира белорус Дмитрий Шершань завоевал бронзовую награду в категории до 66 кг. В третий день чемпионата Европы в Тель-Авиве на татами выйдут белорусы Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете и Никита Свирид (оба - до 100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером ЧЕ по дзюдо в Израиле В поединке за третье место в весовой категории до 66 кг он был сильнее соперника из Азербайджана Орхана Сафарова, одержав чистую победу - "иппон".

Дзюдо включено в программу II Европейских игр 2019 года в Минске. Состязания пройдут на "Чижовка-Арене", где будет разыграно 15 комплектов медалей.-0-