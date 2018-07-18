18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Егор Шарангович подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Нью-Джерси". Такую информацию в соцсетях разместил агент игрока Дэн Мильштейн, сообщает БЕЛТА.
Соглашение рассчитано на три года. Хоккейный сезон белорус планирует начать в фарм-клубе представителя НХЛ "Бингхэмптоне", который выступает в Американской хоккейной лиге.
На драфте НХЛ 2018 года "Нью-Джерси" выбрал Егора Шаранговича в пятом раунде под общим 141-м номером.
В прошлом сезоне нападающий сыграл 47 матчей в Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо" и набрал 12 (4+8) очков.-0-
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