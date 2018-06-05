5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Михаил Стефанович и еще два новичка пополнили ряды ХК "Юность-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
В минский клуб Михаил Стефанович перешел из гродненского "Немана", где провел последние два года. Нападающий имеет опыт выступления в КХЛ за минское "Динамо" и в командах заокеанских лиг. Также Михаил Стефанович защищал цвета всех сборных Беларуси - юношеской, молодежной, национальной. На чемпионатах мира в рядах главной команды страны он провел 23 матча и набрал 6 (2+4) очков.
Другим новичком минчан в линии нападения стал белорус Иван Рыбчик, который в завершившемся сезоне в составе латвийского "Земгале" стал лучшим форвардом чемпионата. Оборону "Юности" призван укрепить 22-летний Андрей Геращенко, последним клубом которого был воронежский "Буран".
Одним из главных турниров на международной арене для вице-чемпиона Беларуси в новом сезоне станет Лига чемпионов. "Юность" выступит в группе В, где сыграет с немецкой командой "Ред Булл Мюнхен", шведским "Мальме" и финским ТПС.-0-
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