Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без олимпийской медали

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без медали олимпийских соревнований в лыжной акробатике, передает корреспондент БЕЛТА.
В финальной попытке белорус пошел ва-банк, решив исполнить самый сложный прыжок среди всех соискателей наград с коэффициентом 4,900. Первую фазу своего полета Станислав выполнил отлично, а вот приземление после массы пируэтов не удалось, и в итоге оценка оказалась невысокой - 92,61 балла. Это позволило Станиславу Гладченко занять лишь 6-е место.
Олимпийским чемпионом стал украинский спортсмен Александр Абраменко (128,51 балла), серебро завоевал китайский фристайлист Цзя Цзунян (128,05), бронза у россиянина Ильи Бурова (122,17).
Еще два представителя Беларуси не пробились в главный финал. Максим Густик накануне завершил выступление 18-м среди 25 участников соревнований, а олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир не попал в число 12 соискателей наград по крайне сомнительному решению арбитров, которые явно засудили одного из главных фаворитов.
Таким образом, на Играх в Пхенчхане у белорусских фристайлистов одна, но зато высшая награда, которую завоевала Анна Гуськова.-0-
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