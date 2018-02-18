Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без олимпийской медали

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без медали олимпийских соревнований в лыжной акробатике, передает корреспондент БЕЛТА.

В финальной попытке белорус пошел ва-банк, решив исполнить самый сложный прыжок среди всех соискателей наград с коэффициентом 4,900. Первую фазу своего полета Станислав выполнил отлично, а вот приземление после массы пируэтов не удалось, и в итоге оценка оказалась невысокой - 92,61 балла. Это позволило Станиславу Гладченко занять лишь 6-е место.

Станислав Гладченко. Фото НОК Беларуси

Станислав Гладченко. Фото НОК Беларуси

Станислав Гладченко. Фото НОК Беларуси

Станислав Гладченко. Фото НОК Беларуси

Станислав Гладченко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Олимпийским чемпионом стал украинский спортсмен Александр Абраменко (128,51 балла), серебро завоевал китайский фристайлист Цзя Цзунян (128,05), бронза у россиянина Ильи Бурова (122,17).

Александр Абраменко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Цзя Цзунян. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Цзя Цзунян. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Александр Абраменко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Цзя Цзунян, Александр Абраменко и Илья Буров. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Еще два представителя Беларуси не пробились в главный финал. Максим Густик накануне завершил выступление 18-м среди 25 участников соревнований, а олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир не попал в число 12 соискателей наград по крайне сомнительному решению арбитров, которые явно засудили одного из главных фаворитов.

Антон Кушнир не пробился в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике Из трех представителей Беларуси с первой попытки в число 12 соискателей наград сумел отобраться только Станислав Гладченко.

Таким образом, на Играх в Пхенчхане у белорусских фристайлистов одна, но зато высшая награда, которую завоевала Анна Гуськова.-0-

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 сегодня выступила просто великолепно. В первой попытке решающего этапа Анна показала лучший результат - 94,15 балла, во второй попытке ее обошли только две китаянки Синь Чжан и Фаньюй Кун.

Козеко: в лыжной акробатике необходимо реформировать судейский корпус В финале лыжной акробатике не выступили сразу два белоруса Максим Густик и Антон Кушнир. Арбитры предвзято отнеслись к олимпийскому чемпиону Сочи и занизили ему оценки. "Необходимо пересмотреть правила формирования судейских бригад в лыжной акробатике.