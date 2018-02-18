Белорусский фристайлист Станислав Гладченко поспорит за олимпийские награды Пхенчхана-2018

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Участники зимней Олимпиады сегодня разыграют шесть комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские любители спорта очень надеются, что наш фристайлист Станислав Гладченко продолжит традицию по завоеванию медалей Олимпийских игр. В Пхенчхане начало положила Анна Гуськова, выигравшая золото, а вообще подопечные Николая Козеко становились призерами уже на шести Олимпиадах кряду начиная с Нагано-1998. Старт сегодняшнего финала у мастеров лыжной акробатики в 14.50 по минскому времени.

Очередной комплект наград будет разыгран в состязаниях по биатлону. К сожалению, мужской масс-старт на 15 км пройдет без участия белорусов.

Также без них будут определены призеры в мужской лыжной эстафете 4х10 км. Ветеран белорусской команды Сергей Долидович из-за проблем со здоровьем уже завершил выступление на своей седьмой Олимпиаде и поэтому в обойме у сборной Беларуси по лыжным гонкам осталось лишь три спортсмена: Юрий Астапенко, Александр Воронов и Михаил Семенов.

Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин примет участие в гигантском слаломе. В состязаниях по конькобежному спорту на дистанции 500 м у женщин выступит белоруска Ксения Садовская.

Чемпионы и призеры Игр определятся также у фристайлистов в ски-слоупстайле.-0-