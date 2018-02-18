Белорусский фристайлист Станислав Гладченко успешно прошел первый финальный раунд ОИ

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На горном склоне "Феникс-парка" начался финальный этап соревнований мастеров лыжной акробатики, передает корреспондент БЕЛТА.
Единственный представитель Беларуси Станислав Гладченко успешно выполнил первую попытку и продолжит борьбу за медали.
В следующем раунде девять фристайлистов поведут борьбу за выход в шестерку, которая в разыграет награды в главном финале Олимпиады-2018.
Соревнования продолжаются.-0-
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