Белорусский фристайлист Станислав Гладченко успешно прошел первый финальный раунд ОИ

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На горном склоне "Феникс-парка" начался финальный этап соревнований мастеров лыжной акробатики, передает корреспондент БЕЛТА.

Единственный представитель Беларуси Станислав Гладченко успешно выполнил первую попытку и продолжит борьбу за медали.

В следующем раунде девять фристайлистов поведут борьбу за выход в шестерку, которая в разыграет награды в главном финале Олимпиады-2018.

Соревнования продолжаются.-0-