Белорусский фристайлист Станислав Гладченко вышел в финальную стадию олимпийских соревнований

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На счастливом для белорусских фристайстов склоне "Феникс-парка", где накануне Анна Гуськова выиграла олимпийское золото, сегодня начались состязания мужчин, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом квалификационном раунде выступали 26 мастеров лыжной акробатики, среди которых три представителя Беларуси: олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир, а также Максим Густик и Станислав Гладченко. С первой попытки в число 12 участников завтрашнего финального этапа пробился только Гладченко. -0-