Белорусский голкипер Сергей Черник помог футболистам "Нанси" выйти в 1/16 финала Кубка французской лиги

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский голкипер Сергей Черник помог футболистам "Нанси" пробиться в 1/16 финала розыгрыша Кубка французской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время матча 1/32 финала, в котором "Нанси" принимал гостей из "Орлеана", завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти успех был на стороне хозяев поля - 4:2. Сергей Черник провел весь матч, причем в этом сезоне он впервые вышел на поле.

В прошлом сезоне футболисты "Нанси" покинули элитный дивизион чемпионата Франции. Нынешний турнир во втором дивизионе французского первенства команда Сергея Черника начала неудачно - после 4-х туров "Нанси" занимает 15-е место среди 20 команд, набрав всего 3 очка (0 побед, 3 ничьи, 1 поражение; разница мячей - 3-5). Путевки в Лигу 1 по итогам турнира получат две лучшие команды.-0-