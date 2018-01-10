Белорусский гонщик Сергей Вязович вошел в тройку сильнейших общего зачета после 4-го этапа "Дакара"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович вошел в тройку сильнейших общего зачета после четвертого этапа "Дакара", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участок маршрута в 336 км оказался одним из самых сложных для многих экипажей. Не без проблем отрезок пути у города Сан Хуан Де Маркона удалось преодолеть и руководителю мазовской команды Сергею Вязовичу. Поврежденный турбокомпрессор не позволил приблизиться к лидерам гонки, но белорусский экипаж при помощи другого пилота МАЗа Александра Василевского быстро справился с поломкой и смог завершить этот сложный этап на девятой позиции.

Победителем этапа стал россиянин Эдуард Николаев, который укрепил свое преимущество в общем зачете. Занимавший третье место в генеральной классификации Алексей Вишневский получил серьезное повреждение автомобиля и потерял много времени на устранение неисправности поддона. В итоге белорус выпал из тройки сильнейших и занимает лишь 13-е место. В тройку лучших в общем зачете гонки вошел Сергей Вязович, который отстает лишь от двух экипажей: Эдуарда Николаева и аргентинца Федерико Виллагры.

На пятом этапе "Дакара-2018" участникам предстоит преодолеть участок в 508 км между городами Сан Хуан Де Маркона и Арекипа.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-