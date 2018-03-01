Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев победил в международном турнире в Москве

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев победил в международном турнире "Аэрофлот Оупен" в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шахмат.

В девяти турах минчанин не потерпел ни одного поражения, в его активе пять побед и четыре ничейных исхода. Первое место Владислав Ковалев гарантировал себе, сведя к ничьей матч заключительного тура с Габриэлем Саркисяном из Армении. Два других представителя Беларуси гроссмейстеры Сергей Жигалко и Алексей Александров, набрав по пять очков, заняли 27-е и 28-е места соответственно. Как отметили в федерации шахмат, на данный момент с мужской национальной командой работает известный специалист Владимир Тукмаков, ранее тренировавший сборные Азербайджана и Украины. С его приходом связываются определенные надежды в достижении высоких результатов белорусскими шахматистами на международной арене.

Ранее белорусским игрокам не удавалось победить на "Аэрофлот Оупен". Призерами становились Алексей Александров (2002 и 2003 годы) Алексей Федоров (2003 год).

Призовой фонд турнира в Москве в этом году составил 120 тыс. евро. Победитель получил 18 тыс. и право принять участие в супертурнире в Дортмунде, который запланирован на 12-23 июля.-0-