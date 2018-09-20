20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Павел Воробей перешел из "Куньлуня" в "Сибирь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе КХЛ.
Пекинский клуб принял решение обменять одного из лучших своих защитников прошлого сезона в "Сибирь" и получить за него денежную компенсацию.
Новосибирский клуб недавно возглавил белорусский тренер Александр Андриевский, который оказался заинтересован в услугах игрока.
Белорусский защитник в прошлом сезоне в 52 матчах за "Куньлунь" забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "+8". Однако в текущем чемпионате Павел Воробей не выходил в составе пекинской команды и был отправлен в фарм-клуб.-0-
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