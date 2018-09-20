20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Павел Воробей перешел из "Куньлуня" в "Сибирь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе КХЛ.

Пекинский клуб принял решение обменять одного из лучших своих защитников прошлого сезона в "Сибирь" и получить за него денежную компенсацию.

Новосибирский клуб недавно возглавил белорусский тренер Александр Андриевский, который оказался заинтересован в услугах игрока.

Белорусский тренер Александр Андриевский возглавил ХК "Сибирь" Александр Андриевский сменил Владимира Юрзинова-младшего на посту главного тренера, под руководством которого "Сибирь" неудачно стартовала в сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Белорусский защитник в прошлом сезоне в 52 матчах за "Куньлунь" забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "+8". Однако в текущем чемпионате Павел Воробей не выходил в составе пекинской команды и был отправлен в фарм-клуб.-0-