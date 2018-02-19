Норвежский конькобежец Хавард Лоренцен победил на олимпийской дистанции 500 м, белорус Игнат Головатюк стал 22-м

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк показал 22-й результат в олимпийских соревнованиях на дистанции 500 м на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игнат Головатюк. Фото НОК Беларуси

Время дебютанта Олимпиад - 35,23 сек., а проигрыш победителю - 0,82 сек.

Игнат Головатюк. Фото НОК Беларуси

Во время сегодняшних соревнований на спринтерской дистанции дважды был побит олимпийский рекорд. Сначала новое достижение главных стартов четырехлетия установил представитель Республики Корея Мин Кью Ча (34,42 сек.). Вскоре его на 0,01 сек. улучшил лидер нынешнего сезона норвежец Хавард Лоренцен (34,41 сек.) Никому из соперников так и не удалось подвинуть скандинава с верхней ступени пьедестала почета.

Хавард Лоренцен. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Мин Кью Ча. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Мин Кью Ча. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Третье место занял китайский спортсмен Гао Тинью (+0,24 сек.), а всего борьбу за награды вели 36 скороходов.

Гао Тинью. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Гао Тинью. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Сегодня на олимпийском овале также состоялись женские четвертьфинальные соревнования в командном преследовании. В полуфинал квалифицировались дружины Нидерландов, Японии, Канады и США.

Хавард Лоренцен. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Мин Кью Ча, Хавард Лоренцен и Гао Тинью. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Лучшим на данный момент результатом белорусских конькобежцев на Играх в Пхенчхане является 7-е место Марины Зуевой на дистанции 5000 м. Эта спортсменка и ее коллега по команде Татьяна Михайлова также планируют выступать в масс-старте. В мужских олимпийских соревнованиях по скоростному бегу на коньках Игнат Головатюк и Виталий Михайлов выйдут на старт на дистанции 1000 м.-0-