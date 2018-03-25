Белорусский конькобежец Игнат Головатюк завоевал золотую награду студенческого ЧМ в масс-старте

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк завоевал золотую награду IV студенческого чемпионата мира по конькобежному спорту в масс-старте, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной гонке турнира студенту Белорусского государственного университета физической культуры удалось тактически грамотно провести забег и первым пересечь финишную линию. Серебряным призером стал поляк Марцин Бачанек. Бронзовую награду завоевал Жерон Яниссен из Нидерландов.

Для Игната Головатюка золотая медаль в масс-старте стала третьей наградой домашнего мирового форума среди студентов. Ранее он поднимался на вторую ступень пьедестала почета по итогам выступления на дистанции 500 м и 1000 м. В копилке белорусской команды также бронза Алексея Кирпичника в забеге на 10000 м.

Наибольшее количество золотых медалей на завершившихся в Минске соревнованиях завоевали скороходы из Японии, на счету которых пять наград высшей пробы.

Всего представители 14 стран приняли участие в IV чемпионате мира среди студентов по конькобежному спорту.-0-