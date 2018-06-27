Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на турнире в Дании

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на международном турнире в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию белорус преодолел за 13,63 сек. Вторым финишировал Девон Хилл - 13,72 сек, а бронзовым призером стал Дьюс Картер из Ямайки - 13,79 сек.
В соревнованиях среди женщин в беге на 100 м с барьерами белоруска Руслана Рашкован заняла четвертое место - 13,46 сек. Победу одержала Рикенетт Стинкамп из ЮАР - 12,99 сек.
Основным международным стартом для белорусских атлетов в текущем сезоне станет чемпионат Европы, который с 7 по 12 августа примет Берлин.-0-
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