Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов не сумел выйти в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус выступал в третьем четвертьфинале и занял лишь 5-е место, обогнав только шведа Виктора Торна. Их опередили россиянин Александр Большунов, финны Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен и швейцарец Йофиан Хедигер.
В полуфинальную стадию проходят по два спортсмена из 5 четвертьфинальных гонок, а также два лучших по времени из занявших третьи места.-0-
Фото НОК Беларуси.
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