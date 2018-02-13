Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 февраля 2018, Ср
-6°C
Сплошная облачность EUR 2.453
USD 1.9918
RUB 3.4455
Главное
Александр Лукашенко "Мир не стал безопаснее" - Лукашенко предостерег от самоуспокоенности при реагировании на внешние и внутренние вызовы
Президент
Досрочное голосование на местных выборах началось в Беларуси
Политика
Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 15 февраля
Экономика
Кубок мира ФИФА на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости
Спорт
РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Болгарии украли два десятка компьютеров для майнинга
01:04 В мире
Участники Олимпиады-2018 разыграют шесть комплектов наград
01:00 Спорт
Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Базель", "Ювентус" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов
00:46 Спорт
Дело премьера Израиля Нетаньяху передали в прокуратуру
00:24 В мире
Лжеврачи незаконно извлекали спинномозговую жидкость в Пакистане
Вчера 23:54 В мире
Рассекречена производительность и характеристики Samsung Galaxy S9
Вчера 23:26 Технологии
22 школьника погибли в результате ДТП в Нигерии
Вчера 23:05 В мире
Потерянный 40 лет назад рисунок нашли в шкафу австрийской пенсионерки
Вчера 22:45 Калейдоскоп
Молния оставила в бомбардировщике B-52 дыру размером с человека
Вчера 22:26 Калейдоскоп
Взрыв цистерн с газом вызвал локальный апокалипсис в Китае - видео
Вчера 22:05 В мире
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Вчера 21:50 Спорт
Новинки авторского кино представляет проект ретроспективных показов в Минске
Вчера 21:47 Культура
Заявки на участие в конкурсе соцпроектов Social Weekend принимаются до 28 февраля
Вчера 21:38 Общество
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за выдуманной встречи с Путиным
Вчера 21:25 В мире
Открытый диалог на тему выборов состоится в Минске
Вчера 21:01 Регионы
ВИДЕО: Кубок мира ФИФА на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости
Вчера 20:51 Заголовки новостей
Ермошина прогнозирует высокую явку избирателей на досрочном голосовании
Вчера 20:27 Общество
Брестское ООО "Асстор-Вест" признано банкротом
Вчера 20:11 Новости компаний
Российские хоккеисты стартуют на Олимпиаде в Пхенчхане матчем со Словакией
Вчера 20:01 Спорт
Организацию финала детского "Евровидения-2018" обсудили в Минске
Вчера 19:51 Культура
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Открытый диалог Открытый диалог
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта

Спорт 13.02.2018 | 14:50
Александр Воронов (слева). Фото НОК Беларуси
Александр Воронов (слева). Фото НОК Беларуси
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Другие сюжеты

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов не сумел выйти в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус выступал в третьем четвертьфинале и занял лишь 5-е место, обогнав только шведа Виктора Торна. Их опередили россиянин Александр Большунов, финны Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен и швейцарец Йофиан Хедигер.

Воронов: интересно было проверить свои возможности в забеге с фаворитами спринта на ОлимпиадеВоронов: интересно было проверить свои возможности в забеге с фаворитами спринта на Олимпиаде
В своем четвертьфинальном забеге он занял пятое место и не смог пробиться в полуфинал спринта, но, по мнению атлета, прошедший старт он может записать себе в актив.

В полуфинальную стадию проходят по два спортсмена из 5 четвертьфинальных гонок, а также два лучших по времени из занявших третьи места.-0-

Фото НОК Беларуси.

﻿
Теги
лыжные гонки, Олимпиада, Республика Корея
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.453 BYN 2.45 BYN 2.454 BYN
USD
1.9918 BYN 1.989 BYN 1.992 BYN
RUB
3.4455 BYN 3.436 BYN 3.45 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко потребовал усилить информационное сопровождение строительства БелАЭС
Все видео

Фотоновости

Журналисты БЕЛТА стали лауреатами конкурса на лучшее освещение в СМИ развития Вооруженных Сил Беларуси
Все фото

Инфографика

Как работают местные Советы депутатов Местные Советы депутатов - это представительные государственные органы, которые избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц на 4 года.
Вся инфографика
Президент
Во время заседания Лукашенко: в ОДКБ серьезно недооценивают опасность складывающейся ситуации
"Мир не стал безопаснее" - Лукашенко предостерег от самоуспокоенности при реагировании на внешние и внутренние вызовы
Лукашенко считает недопустимым гибель на дорогах и пожарах такого большого числа людей
Политика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков и Йылдырым обсудят в Минске белорусско-турецкие отношения
Беларусь и Малайзия подтверждают заинтересованность в укреплении двусторонних отношений
ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами Президента России
Экономика
Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 15 февраля
ЕЭК утвердила порядок формирования реестра сортов сельхозрастений
ЕЭК определила перечень лекарственных средств, остатки которых могут содержаться в животноводческой продукции
Происшествия
Фото - скриншот видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс.
Дело об избиении до смерти мужем беременной жены в Гомельской области направлено в суд
Похититель ядохимикатов со склада предприятия в Каменецком районе осужден на 5 лет колонии
Общество
Ермошина прогнозирует высокую явку избирателей на досрочном голосовании
Заявки на участие в конкурсе соцпроектов Social Weekend принимаются до 28 февраля
В Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ темы развития ВС
Регионы
РЕПОРТАЖ: Большие возможности малой родины
Открытый диалог на тему выборов состоится в Минске
Более 20 предприятий примут участие в ярмарке вакансий в Гомеле 14 февраля
Технологии
Фото из архива На "ТИБО-2018" должны быть представлены все отрасли экономики - Калинин
Рассекречена производительность и характеристики Samsung Galaxy S9
Беларусь представит свои разработки на выставке беспилотников UMEX/MST в Абу-Даби
Культура
Организацию финала детского "Евровидения-2018" обсудили в Минске
Новинки авторского кино представляет проект ретроспективных показов в Минске
Выставка авторского фарфора в Историческом музее Беларуси представит более 70 работ
В мире
Фото ТАСС В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
В Болгарии украли два десятка компьютеров для майнинга
Дело премьера Израиля Нетаньяху передали в прокуратуру
Калейдоскоп
День святого Валентина: история, символы, подарки
Потерянный 40 лет назад рисунок нашли в шкафу австрийской пенсионерки
Молния оставила в бомбардировщике B-52 дыру размером с человека
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Путешествие в библиобусе, или Как корреспондент «7 дней» кулинарить научилась
Бабушка в соцсетях
Абстрактные и реальные миры Льва Томильчика
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия