Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов не сумел выйти в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус выступал в третьем четвертьфинале и занял лишь 5-е место, обогнав только шведа Виктора Торна. Их опередили россиянин Александр Большунов, финны Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен и швейцарец Йофиан Хедигер.

Воронов: интересно было проверить свои возможности в забеге с фаворитами спринта на Олимпиаде В своем четвертьфинальном забеге он занял пятое место и не смог пробиться в полуфинал спринта, но, по мнению атлета, прошедший старт он может записать себе в актив.

В полуфинальную стадию проходят по два спортсмена из 5 четвертьфинальных гонок, а также два лучших по времени из занявших третьи места.-0-

Фото НОК Беларуси.