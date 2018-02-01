Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль Игр в Сочи

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи на дистанции 50 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ранее такая возможность рассматривалась после дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые заняли первое и второе места, соответственно, на марафонской дистанции в 2014 году в Сочи. Белорус Сергей Долидович финишировал четыре года назад на пятом месте. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне сегодня удовлетворил апелляции 28 спортсменов из России и отменил решение МОК о пожизненном отстранении атлетов от участия в Олимпиадах.
В списке оправданных оказались и российские лыжники.
Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. -0-
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