Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль Игр в Сочи

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи на дистанции 50 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее такая возможность рассматривалась после дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые заняли первое и второе места, соответственно, на марафонской дистанции в 2014 году в Сочи. Белорус Сергей Долидович финишировал четыре года назад на пятом месте. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне сегодня удовлетворил апелляции 28 спортсменов из России и отменил решение МОК о пожизненном отстранении атлетов от участия в Олимпиадах.

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об отстранении от ОИ Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В списке оправданных оказались и российские лыжники.

Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. -0-