Белорусский лыжный союз ждет серьезное реформирование

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжный союз в ближайшее время будет реформирован. Об этом сообщил генеральный прокурор, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок Александр Конюк на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение принято, мы это уже обсудили: в ближайшее время будет реформирован лыжный союз", - сказал Александр Конюк. Предполагается, что его возглавит один из руководителей спортивных федераций, которые входят в объединение.

Глава государства Александр Лукашенко потребовал реорганизовать деятельность Белорусского лыжного союза и выстроить четкое управление внутри его. "Главное, чтобы там никто не ходил без дела и чтобы был результат", - подчеркнул Президент.

В настоящее время в Белорусский лыжный союз входят федерации горнолыжного спорта и сноуборда, фристайла, лыжных гонок и спортивный клуб прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.-0-