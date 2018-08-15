Белорусский паралимпиец Игорь Бокий выиграл третье золото по плаванию на ЧЕ-2018 в Дублине

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский паралимпиец Игорь Бокий выиграл третью золотую медаль по плаванию на чемпионате Европы 2018 года в Дублине (Ирландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном заплыве на 200 м комплексным плаванием в категории SM13 прославленный белорусский пловец финишировал первым - 2 мин. 04,19 сек. Второе место занял Кирилл Гаращенко из Украины, бронзовая награда у француза Алекса Портала.
Во время континентального форума в Дублине Игорь Бокий в третий раз поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. Ранее 11-кратный паралимпийский чемпион победил на дистанциях 100 м брассом и баттерфляем.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.323 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.055 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.06 BYN
|3.08 BYN