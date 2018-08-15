Белорусский паралимпиец Игорь Бокий выиграл третье золото по плаванию на ЧЕ-2018 в Дублине

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский паралимпиец Игорь Бокий выиграл третью золотую медаль по плаванию на чемпионате Европы 2018 года в Дублине (Ирландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заплыве на 200 м комплексным плаванием в категории SM13 прославленный белорусский пловец финишировал первым - 2 мин. 04,19 сек. Второе место занял Кирилл Гаращенко из Украины, бронзовая награда у француза Алекса Портала.

Во время континентального форума в Дублине Игорь Бокий в третий раз поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. Ранее 11-кратный паралимпийский чемпион победил на дистанциях 100 м брассом и баттерфляем.-0-