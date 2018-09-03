Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков победил на турнире в Германии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков победил на международном турнире ISTAF в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С третьей попытки он преодолел планку на высоте 2 м 30 см, опередив многих известных соперников. Белорус пытался взять высоту 2 м 34 см, но его постигла неудача. Действующий чемпион Европы в прыжках высоту Матеуш Пшибылко, выступающий за Германию, показал второй результат - 2 м 28 см.

В секторе для прыжков в длину белоруска Анастасия Мирончик-Иванова в третьей попытке смогла показать результат 6 м 65 см и стала серебряным призером. Лучше минчанки в этой дисциплине выступила Брук Стрэттон из Австралии - 6 м 71 см.

Эльвира Герман, завоевавшая в начале августа на чемпионате Европы в Берлине золотую награду в беге на 100 м с барьерами, на этот раз финишировала четвертой - 12,90 сек. Победила американка Кристина Мэннинг - 12,72 сек.

Успешно выступили представители белорусской команды и на международном турнире в Падуе (Италия). Первое место в толкании ядра заняла Алена Дубицкая - 18 м 91 см. Ирина Жук поднялась на вторую ступень пьедестала почета в прыжках с шестом, сумев покорить планку на отметке 4 м 50 см. Лучший результат у россиянки Анжелики Сидоровой - 4 м 75 см.-0-