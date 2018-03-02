Белорусский прыгун в высоту Недосеков занял шестое место на ЧМ по легкой атлетике в Бирмингеме

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков занял шестое место на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в английском Бирмингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он уверенно справился с начальной высотой 220 см. Однако не сумел преодолеть планку на отметке 225 см. Чемпионом мира стал российский спортсмен Данил Лысенко, показавший результат 236 см. Он опередил представителя Катара Мутаза Эсса Баршима (233 см) и Матеуша Пжибилко из Германии (229 см).

"Расстроился из-за результата, так как еще за сутки до старта в Бирмингеме находился в великолепной форме. Будем разбираться с тренером. По тем результатам, которые были показаны в секторе для прыжков соперниками, вполне мог рассчитывать на медаль", - отметил Максим Недосеков.

Белорус в 2017 году стал чемпионом Европы среди юниоров в итальянском Гроссето с результатом 233 см. Другой отечественный прыгун в высоту Павел Селиверстов не смог отправиться в Бирмингем, заболев накануне отъезда.

В соревнованиях среди женщин в прыжках в высоту не было равных россиянке Марии Ласицкене, которая в своей лучшей попытке преодолела планку на высоте 201 см. Серебро завоевала американка Вашти Каннингем, а бронзовым призером стала итальянка Алессия Трост. Для Ласицкене победа на мировом форуме в закрытых помещениях стала 38-й подряд на международных стартах.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике продолжится 2 марта. В 13.35 по белорусскому времени состоятся предварительные забеги на дистанции 60 м у женщин, где выступит белоруска Кристина Тимановская. В вечерней сессии в борьбу включатся Алина Талай и Эльвира Герман, которым предстоит преодолеть квалификацию в беге на 60м с/б, также состоится финал в толкании ядра у женщин, где Беларусь представят Алена Дубицкая и Юлия Леонтюк. Завершится мировой форум представителей королевы спорта 4 марта.-0-