Белорусский специалист Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера ФК "Анжи"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко завершил работу в качестве главного тренера футболистов махачкалинского "Анжи", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вадим Скрипченко возглавил команду из столицы Дагестана в августе 2017 года. Под его руководством "Анжи" провел 27 матчей, в которых было одержано 6 побед, столько же раз команда сыграла вничью и потерпела 15 поражений. По итогам сезона "Анжи" не смог сохранить место в российской премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых поединков красноярскому "Енисею" - 0:3 (в гостях) и 4:3 (дома). Контракт белоруса закончился 31 мая, и руководство клуба решило его не продлевать.
Недавно тренерские перестановки произошли еще в нескольких клубах элитного дивизиона чемпионата России. Так, в питерском "Зените" вместо итальянского специалиста Роберто Манчини на пост наставника пришел Сергей Семак, возглавлявший "Уфу".
Из белорусских специалистов сейчас только Виктор Гончаренко является главным тренером клубов российской премьер-лиги. Под его руководством московский ЦСКА занял второе место и завоевал право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. Одним из ассистентов Гончаренко является еще один бывший наставник борисовского БАТЭ Александр Ермакович.-0-
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