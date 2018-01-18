Белорусский теннисист Андрей Василевский с победы в парном разряде стартовал на Australian Open

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поединке 1/32 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии (призовой фонд - $55 млн) белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо победили аргентинцев Гвидо Пелью и Диего Шварцмана - 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для белорусско-чилийского дуэта решающим оказалась третья партия матча. Аргентинцы в ходе игры имели небольшое преимущество, однако на заключительном отрезке Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо значительно лучше справились со своей подачей и уверенно действовали при обмене ударами с задней линии.

Как сообщалось, первый матч на турнире Большого шлема провел также Максим Мирный, который в с австрийцем Филипом Освальдом обыграл итальянско-израильский дуэт Томас Фаббиано / Дуди Села - 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). Во втором круге Мирный и Освальд встретятся с братьями Брайанами из США.-0-