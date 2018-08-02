Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в Мексике

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал вторую победу на турнире в мексиканском Лос-Кабосе (призовой фонд - $715 тыс.) и вышел в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В напряженном двухчасовом поединке второго раунда Герасимов, который находится на 301-м месте мирового рейтинга, обыграл сегодня 28-ю ракетку планеты американца Сэма Куэрри - 7:5, 5:7, 7:6 (8:6). Следующим соперником Егора будет 4-й номер мирового рейтинга аргентинец Хуан Мартин дель Потро, посеянный в Лос-Кабосе под первым номером. В стартовом матче Егор Герасимов был сильнее австралийского теннисиста Бернарда Томича (153-й номер рейтинга АТР) - 6:4, 6:3.

На турнире в австрийском Китцбюэле (призовой фонд - 501 тыс. евро) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в четвертьфинале парного разряда сегодня вечером сыграют с аргентинско-итальянским дуэтом Федерико Дельбонис / Даниэле Браччали.-0-