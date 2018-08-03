Егор Герасимов сумел взять лишь два гейма у Хуана Мартина дель Потро в 1/4 финала турнира в Мексике

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (301-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в мексиканском Лос-Кабосе на четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за выход в полуфинал Егор не смог оказать серьезного сопротивления 4-й ракетке планеты аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, уступив в двух сетах - 1:6, 1:6.

До этого Егор Герасимов победил австралийского теннисиста Бернарда Томича (153) и американца Сэма Куэрри (28).

В четвертьфинале парного разряда турнира в австрийском Китцбюэле белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня доиграют встречу с аргентинско-итальянским дуэтом Федерико Дельбонис / Даниэле Браччали. Накануне первый сет Мирный и Освальд проиграли 5:7, а во втором при счете 4:1 в их пользу матч был прерван.

На женском турнире в американском Сан-Хосе белоруска Виктория Азаренко (108) в поединке за выход в полуфинал сыграет с американкой Даниль Роуз Коллинс (42).-0-