Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в квалификации "Ролан Гаррос"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов теннисист Егор не смог пройти в основную сетку открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Герасимов уступил в стартовом квалификационном матче украинцу Сергею Стаховскому - 3:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Ранее белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик успешно преодолели первый квалификационный барьер и продолжают борьбу за выход в основную сетку "Ролан Гаррос".-0-