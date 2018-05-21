Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в квалификации "Ролан Гаррос"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов теннисист Егор не смог пройти в основную сетку открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Герасимов уступил в стартовом квалификационном матче украинцу Сергею Стаховскому - 3:6, 6:1, 6:7 (4:7).
Ранее белорусские теннисисты Илья Ивашко и Владимир Игнатик успешно преодолели первый квалификационный барьер и продолжают борьбу за выход в основную сетку "Ролан Гаррос".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.996 BYN
|2.001 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.2 BYN
|3.212 BYN