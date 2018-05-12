Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в Узбекистане

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов второй год подряд стал победителем турнира в узбекском Карши с призовым фондом $75 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем финальном поединке с еще одним белорусом Сергеем Бетовым Егор Герасимов выиграл первый сет на тай-брейке - 7:6 (7:3), а во второй партии при счете 2:0 в пользу Герасимова Бетов не смог продолжить игру.
Перед началом этих соревнований Сергей Бетов занимал 873-е место в мировом рейтинге, а Егор Герасимов находился на 236-й строке. Благодаря успешному выступлению в Карши, оба белоруса улучшат свои позиции.
На крупном женском турнире в Риме с призовым фондом $3 млн две белорусские теннисистки проведут сегодня матчи первого квалификационного раунда. Арина Соболенко (46-й номер мирового рейтинга) встретится с американкой Элисон Риске (93), Александра Саснович (58) сыграет с немкой Моной Бартель (111). Чтобы выйти в основной этап, нужно выиграть два квалификационных поединка.
Виктория Азаренко (99) получила от организаторов специальное приглашение и в стартовом матче основной сетки будет соперничать с японкой Наоми Осакой (21). Победитель их матча сыграет во втором раунде с первой ракеткой планеты Симоной Халеп из Румынии.-0-
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