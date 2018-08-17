Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Ванкувере

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (100-й номер рейтинга АТР) одержал вторую победу на турнире серии "Челленджер" в канадском Ванкувере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала Ивашко уверенно переиграл в двух сетах француза Кентена Гали (157) - 6:2, 7:5. На старте Илья обыграл украинца Илью Марченко (336) - 4:6, 6:3, 7:5, а в четвертьфинале будет соперничать с британским теннисистом Дэниэлем Эвансом (310).

В первом раунде квалификации женского турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене белоруска Александра Саснович (36) встретится со шведской теннисисткой Юханной Ларссон (83). Чтобы пробиться в основную сетку соревнований с призовым фондом $776 тыс., нужно преодолеть два квалификационных барьера.-0-