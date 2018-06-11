Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Ноттингеме

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала на турнире категории "Челленджер" в британском Ноттингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче белорус, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, одолел австралийца Джейсона Кублера, у которого 160-я позиция в рейтинге АТР - 1:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.-0-
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