Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на "Ролан Гаррос"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко завершил выступление на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Илья Ивашко и россиянин Карен Хачанов проиграли в первом раунде парного разряда австралийцу Джону Пирсу и финну Хенри Континену - 3:6, 2:6.

До этого белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд также не смогли пробиться во второй круг. Завтра свой первый матч в мужском парном разряде проведет белорусско-чешский тандем Андрей Василевский / Роман Жебавы, соперником которого будет бразильско-мексиканский дуэт Марсело Демолинер / Сантьяго Гонсалес.

Также 30 мая Максим Мирный и латвийская теннисистка Елена Остапенко в стартовом матче смешанного разряда сыграют со словенкой Андреа Клепач и голландцем Жаном-Жюльеном Ройером.

В состязаниях женских дуэтов белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко встретятся с чешско-российской парой Люция Шафаржова / Светлана Кузнецова.

Единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде Александра Саснович в поединке второго раунда будет соперничать с Кики Бертенс из Нидерландов, которая сегодня выбила из борьбы еще одну белоруску Арину Соболенко.-0-