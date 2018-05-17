Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в 1/4 финала на турнире в Самарканде

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в узбекском Самарканде ($75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре 1/8 финала с аргентинцем Мануэлем Пенья Лопесом Владимир Игнатик победил - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
На женском турнире во французском Сен-Годенсе белоруска Вера Лапко в борьбе за выход в четвертьфинал сегодня встретится с румынкой Ириной Барэ.-0-
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