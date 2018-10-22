Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев завоевал золото на юниорском ЧЕ в Польше

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев завоевал золотую награду на юниорском чемпионате Европы в польском городе Замосць, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 62 кг среди юниоров белорус сумел показать результат 291 кг (130 + 161 кг). Всего один килограмм в двоеборье Геннадию Лаптеву уступил Зульфат Гараев из России - 290 кг (134 + 156 кг). Бронзовым призером чемпионата стал Рамазан Кара из Турции - 267 кг (117 + 150 кг).

В соревнованиях среди атлетов до 23 лет белоруска Людмила Псыщаница (Панкова) заняла второе место в категории до 53 кг - 187 кг (82 +105 кг). Превзойти ее смогла лишь турчанка Сумейе Кентли - 189 кг (83 +106 кг).

Чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет продлится в Замосци до 27 октября. Главный старт сезона, на котором выступит национальная сборная по тяжелой атлетике, пройдет с 30 октября по 10 ноября в Ашхабаде.-0-