Белорусский тренер Александр Андриевский возглавил ХК "Сибирь"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Александр Андриевский возглавил хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска. Такая информация размещена на официальном сайте команды, сообщает БЕЛТА.

Александр Андриевский сменил Владимира Юрзинова-младшего на посту главного тренера, под руководством которого "Сибирь" неудачно стартовала в сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Руководство клуба, принимая решение о назначении белорусского специалиста, учитывала его опыт работы в КХЛ. Ранее Андриевский тренировал минское "Динамо" и "Адмирал" из Владивостока.

"Сибирь" с 2014 по 2017 год возглавлял другой белорусский наставник Андрей Скабелка, который в 2016 году вывел новосибирцев в финал Восточной конференции.-0-