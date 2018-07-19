Белорусский тренер Виктор Гончаренко продлил контракт с ЦСКА на два года

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Виктор Гончаренко продлил контракт с московским ЦСКА на два года. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020. Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы.

В 56 матчах армейцы одержали 32 победы, еще 11 встреч завершились вничью. Как утверждает московский клуб, белорусский специалист является одним из лучших тренеров в истории ЦСКА по проценту побед - 57,14%.

Тренерскую карьеру Виктор Гончаренко начинал в борисовском БАТЭ в 2004 году.-0-