Белорусский велогонщик Евгений Королек стал чемпионом мира в скретче

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Евгений Королек завоевал золотую награду чемпионата мира на велотреке в скретче, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На мировом форуме в голландском Апелдорне белорус уверенно провел всю гонку и на финише сумел опередить итальянца Микеле Скартеццини, который стал серебряным призером, и австралийца Каллума Скотсона, завоевавшего бронзовую награду.
Для белорусской команды золотая награда Евгения Королька стала первой на чемпионате мира на велотреке. Турнир в Нидерландах продолжится до 4 марта.-0-
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