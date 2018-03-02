Белорусский защитник Дмитрий Коробов покинул ХК "Динамо-Минск"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Дмитрий Коробов покинул ХК "Динамо-Минск". Контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба. Информация об этом размещена на официальном сайте динамовцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне в проигранном динамовцами заключительном поединке регулярного чемпионата КХЛ с братиславским "Слованом" (2:4) Дмитрий Коробов провел свой 54-й матч в этом сезоне. В них Дмитрий, которому 12 марта исполнится 29 лет, набрал 11 бомбардирских баллов - 2 гола и 9 результативных передач, при коэффициенте полезности "плюс 4".
В этом сезоне минское "Динамо" не смогло пробиться в число 16 участников плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Матчи первого раунда розыгрыша главного трофея КХЛ Кубка Гагарина состоятся 3 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN