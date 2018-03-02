Белорусский защитник Дмитрий Коробов покинул ХК "Динамо-Минск"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Дмитрий Коробов покинул ХК "Динамо-Минск". Контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба. Информация об этом размещена на официальном сайте динамовцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в проигранном динамовцами заключительном поединке регулярного чемпионата КХЛ с братиславским "Слованом" (2:4) Дмитрий Коробов провел свой 54-й матч в этом сезоне. В них Дмитрий, которому 12 марта исполнится 29 лет, набрал 11 бомбардирских баллов - 2 гола и 9 результативных передач, при коэффициенте полезности "плюс 4".

В этом сезоне минское "Динамо" не смогло пробиться в число 16 участников плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Матчи первого раунда розыгрыша главного трофея КХЛ Кубка Гагарина состоятся 3 марта.-0-