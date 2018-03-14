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Белорусским атлетам Сахоненко и Лобану вручены медали зимних Паралимпийских игр

Спорт 14.03.2018 | 14:57
Роман Ященко и Светлана Сахоненко. Фото Алексея Ковалева
Роман Ященко и Светлана Сахоненко. Фото Алексея Ковалева

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским атлетам Светлане Сахоненко и Дмитрию Лобану вручены золотая и серебряная медали XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Роман Ященко и Светлана Сахоненко
Роман Ященко и Светлана Сахоненко

Торжественная церемония награждения прошла на специальной площади у Олимпийского стадиона. В ней приняли участие глава оргкомитета Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Жене Сайк, заместитель министра образования Республики Корея Чунь Ран Пак, член исполкома Паралимпийских игр в Пхенчхане Донь Хан Юк.

Дмитрий Лобан
Дмитрий Лобан

Дмитрий Лобан (слева)
Дмитрий Лобан (слева)

Оба белорусских спортсмена не впервые принимают участие в церемонии награждения текущих зимних Игр. Светлана Сахоненко после сегодняшней победы в лыжном спринте среди слабовидящих спортсменов стала двукратной Паралимпийской чемпионкой. Ранее она победила в гонке на 15 км свободным стилем и заняла третье место в биатлоне на 6 км.

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В решающем забеге лыжного спринта на 1,5 км классическим ходом среди слабовидящих атлетов вместе со своим партнером Романом Ященко, который вел ее по дистанции, белоруска пересекла финишный створ первой.

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"Это яркое достижение, которое закрепляет твои позиции в качестве лидера белорусских паралимпийцев и еще выше поднимает планку наших результатов на главных стартах четырехлетия", - подчеркнул глава государства.

Дмитрий Лобан в спринте уступил сегодня лишь американцу Эндрю Соулу в финишном створе и стал серебряным призером. На старте Паралимпийских игр 10 марта белорус занял второе место в биатлоне на 7,5 км.

Белорус Дмитрий Лобан стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжном спринтеБелорус Дмитрий Лобан стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжном спринте
В финишном створе лишь по результатам фотофиниша белорус уступил американцу Эндрю Соулу, с которым показал одинаковое время.

В активе нашей команды на Паралимпиаде в Пхенчхане уже девять наград (три золотые, четыре серебряные и две бронзовые). Белорусские паралимпийцы превзошли достижение зимних Игр в Сочи, где на их счету были три бронзовые медали.-0-

Фото Алексея Ковалева.

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Теги
Беларусь, награды, Олимпиада, Республика Корея, церемония
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