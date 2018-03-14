Белорусским атлетам Сахоненко и Лобану вручены медали зимних Паралимпийских игр

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским атлетам Светлане Сахоненко и Дмитрию Лобану вручены золотая и серебряная медали XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Роман Ященко и Светлана Сахоненко

Торжественная церемония награждения прошла на специальной площади у Олимпийского стадиона. В ней приняли участие глава оргкомитета Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Жене Сайк, заместитель министра образования Республики Корея Чунь Ран Пак, член исполкома Паралимпийских игр в Пхенчхане Донь Хан Юк.

Дмитрий Лобан

Дмитрий Лобан (слева)

Оба белорусских спортсмена не впервые принимают участие в церемонии награждения текущих зимних Игр. Светлана Сахоненко после сегодняшней победы в лыжном спринте среди слабовидящих спортсменов стала двукратной Паралимпийской чемпионкой. Ранее она победила в гонке на 15 км свободным стилем и заняла третье место в биатлоне на 6 км.

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане В решающем забеге лыжного спринта на 1,5 км классическим ходом среди слабовидящих атлетов вместе со своим партнером Романом Ященко, который вел ее по дистанции, белоруска пересекла финишный створ первой.

Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием второго золота на Паралимпиаде "Это яркое достижение, которое закрепляет твои позиции в качестве лидера белорусских паралимпийцев и еще выше поднимает планку наших результатов на главных стартах четырехлетия", - подчеркнул глава государства.

Дмитрий Лобан в спринте уступил сегодня лишь американцу Эндрю Соулу в финишном створе и стал серебряным призером. На старте Паралимпийских игр 10 марта белорус занял второе место в биатлоне на 7,5 км.

Белорус Дмитрий Лобан стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжном спринте В финишном створе лишь по результатам фотофиниша белорус уступил американцу Эндрю Соулу, с которым показал одинаковое время.

В активе нашей команды на Паралимпиаде в Пхенчхане уже девять наград (три золотые, четыре серебряные и две бронзовые). Белорусские паралимпийцы превзошли достижение зимних Игр в Сочи, где на их счету были три бронзовые медали.-0-

Фото Алексея Ковалева.