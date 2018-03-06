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Белорусским баскетболисткам по силам войти в восьмерку сильнейших на домашнем ЧМ - Рыженков

Спорт 06.03.2018 | 13:50
Максим Рыженков
Максим Рыженков

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским баскетболисткам по силам войти в восьмерку сильнейших на домашнем чемпионате мира для игроков до 17 лет. Об этом сказал первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков сегодня по итогам жеребьевки предстоящего турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил руководитель федерации, вся необходимая инфраструктура для проведения чемпионата мира уже есть. "Будут задействованы две арены - Дворец спорта и Falcon Сlub. Эти комплексы уже неоднократно принимали баскетбольные матчи, они готовы к началу турнира. Белорусская федерация баскетбола, тренеры, игроки постараются сделать все необходимое, чтобы наша команда добилась высоких результатов. Исходя из итогов жеребьевки, могу сказать, что белорускам по силам побороться за выход в восьмерку сильнейших", - сказал Максим Рыженков. Он пригласил болельщиков активно поддержать сборную в ходе турнира.

"Минск неоднократно становился центром международных соревнований самого высокого уровня. Для любителей спорта предстоящий чемпионат мира по баскетболу среди девушек - еще одна возможность увидеть яркие и запоминающиеся матчи на площадках ведущих команд мира. Город готов для приема гостей", - добавил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Игорь Юркевич
Игорь Юркевич

Старший менеджер ФИБА по спорту и проведению соревнований Эшли Грин подчеркнул при этом, что в женском баскетболе Беларусь зарекомендовала себя как одна из сильнейших команд мира. "Уверен, в июле у нас в Минске получится сделать великолепный турнир", - сказал он.

Эшли Грин
Эшли Грин

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек (U-17) пройдет в Минске с 21 по 29 июля. На предварительном этапе сборная Беларуси сыграет с Францией, Японией и Колумбией.-0-

Фото Андрея Покумейко.

Баскетболистки Франции, Японии и Колумбии будут соперницами белорусок на ЧМ среди девушек в МинскеБаскетболистки Франции, Японии и Колумбии будут соперницами белорусок на ЧМ среди девушек в Минске
Белорусская столица получила право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Матчи пройдут с 21 по 29 июля на площадках минского Дворца спорта и "Фалькон Клуба".

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Теги
баскетбол, Беларусь, Минск, мнения, Рыженков, чемпионат мира, юношеский спорт
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