Белорусским биатлонисткам вручены золотые олимпийские медали

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусским биатлонисткам Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой и Дарье Домрачевой вручены золотые олимпийские медали за победу в эстафете 4х6 км, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Сергей Бубка (Украина) и представитель Международного союза биатлонистов Нами Ким (Республика Корея), которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женской эстафете.
Один из лидеров женского белорусского биатлона Надежда Скардино отметила, что эмоции зашкаливали после возвращения в Олимпийскую деревню. "Получили много поздравлений, были и слезы радости родных, друзей. Всего хватило за эти сутки. Мы и сами начали понимать, что сделали в эстафете маленькое чудо", - рассказала Надежда Скардино.
Как отметила биатлонистка, золотую медаль она будет хранить в надежном месте, а оставшиеся дни в Пхенчхане белорусские биатлонистки будут тренироваться. "Никаких праздников, у нас еще этапы Кубка мира впереди, поэтому будем работать, надо держать себя в форме", - подчеркнула спортсменка.
Белорусский квартет биатлонисток 22 февраля одержал историческую для белорусского спорта победу, опередив на финише соперниц из Швеции и Франции. Золотая медаль в эстафете стала второй в белорусской олимпийской команде. Ранее фристайлистка Анна Гуськова стала чемпионкой зимних Игр в лыжной акробатике. -0-
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