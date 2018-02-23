Белорусским биатлонисткам вручены золотые олимпийские медали

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусским биатлонисткам Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой и Дарье Домрачевой вручены золотые олимпийские медали за победу в эстафете 4х6 км, передает корреспондент БЕЛТА.

Домрачева: стараюсь делать хорошо дело, которое очень люблю Белорусская биатлонистка отметила, что в это золото она верила и была готова к такому успеху, но путь к этой награде был неимоверно тяжел.

Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Сергей Бубка (Украина) и представитель Международного союза биатлонистов Нами Ким (Республика Корея), которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женской эстафете.

Дарья Домрачева

Один из лидеров женского белорусского биатлона Надежда Скардино отметила, что эмоции зашкаливали после возвращения в Олимпийскую деревню. "Получили много поздравлений, были и слезы радости родных, друзей. Всего хватило за эти сутки. Мы и сами начали понимать, что сделали в эстафете маленькое чудо", - рассказала Надежда Скардино.

Надежда Скардино

Как отметила биатлонистка, золотую медаль она будет хранить в надежном месте, а оставшиеся дни в Пхенчхане белорусские биатлонистки будут тренироваться. "Никаких праздников, у нас еще этапы Кубка мира впереди, поэтому будем работать, надо держать себя в форме", - подчеркнула спортсменка.

Белорусский квартет биатлонисток 22 февраля одержал историческую для белорусского спорта победу, опередив на финише соперниц из Швеции и Франции. Золотая медаль в эстафете стала второй в белорусской олимпийской команде. Ранее фристайлистка Анна Гуськова стала чемпионкой зимних Игр в лыжной акробатике. -0-

Ирина Кривко

Динара Алимбекова

Дарья Домрачева

Белорусские биатлонистки победили в эстафете на Олимпиаде-2018 Начиналась гонка в сложных погодных условиях: шел снег, а ветер усиливался. Стартер белорусской сборной Надежда Скардино первую стрельбу отработала без промахов, а на второй воспользовалась двумя дополнительными патронами.