Белорусским лыжникам на полную адаптацию в Пхенчхане понадобится шесть дней. Об этом пресс-службе Национального олимпийского комитета рассказал старший тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам Иван Листопад, сообщает БЕЛТА.

По его словам акклиматизация проходит по плану. "Для полной акклиматизации нашей сборной нужно примерно шесть дней. Думаю, что все атлеты должны успеть прийти в норму и приспособиться к местным погодным условиям и часовому поясу", - отметил Иван Листопад.

Старший тренер также рассказал о трассе и условиях тренировки для лыжников в Пхенчхане. "С лыжной трассой познакомились еще в прошлом году. Дистанция, безусловно, достаточно сложная, особенно спринтерский круг. Тренируемся сейчас в непростых условиях. Здесь холодно, и трасса жесткая. Если у спортсменов есть проблемы с дыхательными путями, тренироваться намного сложнее. Будем надеяться, что к соревнованиям погода улучшится", - рассказал Иван Листопад.

Белорусская команда по лыжным гонкам прибыла в Пхенчхан 2 февраля, всего на олимпийские трассы выйдут восемь белорусских лыжников получивших лицензии для выступления на зимних Играх.-0-