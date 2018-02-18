18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой вручена серебряная олимпийская медаль, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Данка Бартекова и представитель Международного союза биатлонистов Клаус Ляйстнер, которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женском масс-старте.
"Вчера после возвращения с биатлонного стадиона меня тепло поздравила в олимпийской деревне белорусская команда, - подчеркнула Дарья Домрачева. - Получила поздравления из Минска, всем спасибо за теплые слова. Этот успех дорогого стоит".
По мнению биатлонистки, каждая церемония награждения на Олимпиадах уникальна. "В Ванкувере я впервые поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовую награду. В Сочи это был супертриумф. Олимпийским играм в Пхенчхане, на мой взгляд, точно подходит определение: преодоление. Пришлось сражаться и с природой, и с соперницами. Эта серебряная медаль тем и значимее, что далась такой дорогой ценой", - отметила Дарья Домрачева.
Спортсменка также рассказала, как тепло ее поздравили в семье. "Все мои близкие очень рады этому успеху. Все они находились в таком же напряжении, что и я, когда не получалось выиграть награду. Такое чувство, что моя семья выходила на старт со мной, серебряная награда, можно сказать, труд коллективный. Все очень переживали. Рада была увидеть и свою дочь, она сейчас с бабушкой, пообщались в скайпе. Ксения уже хорошо говорит "мама", - рассказала лидер белорусской команды по биатлону.
Дарья Домрачева 17 февраля в блестящем стиле завоевала серебряную награду Олимпиады-2018, опередив норвежку Тириль Экхофф. Чемпионкой в масс-старте стала Анастасия Кузьмина из Словакии. Еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино, не допустив ни одного промаха, была близка к своей второй олимпийской медали, но в итоге оказалась на седьмом месте.
В олимпийской коллекции наград Дарьи Домрачевой серебряная медаль стала пятой. Она трижды становилась олимпийской чемпионкой в Сочи в 2014 году и завоевала бронзовую награду в Ванкувере в 2010-м.-0-
Фото Андрея Покумейко.
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