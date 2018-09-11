Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко победили на турнире по пляжному волейболу в Армении

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко победили на турнире по пляжному волейболу EEVZA beach volleyball tour в Ереване, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

В ходе соревнований белорусы были сильнее Владислава Паленко и Святослава Карвацкого из Украины - 22:20, 37:35, двух российских пар. В финале Александр Дедков и Павел Петрушко одержали уверенную победу над парой из Латвии Михайлис Самойловс и Матисс Габдулинс - 21:14, 21:15.

В зональном турнире по пляжному волейболу Восточно-Европейской зональной ассоциации (EEVZA) в Ереване приняли участие 12 команд из Армении, России, Украины, Беларуси и Латвии. Белорусские игроки также планируют выступить на соревнованиях в Тбилиси и Батуми.-0-