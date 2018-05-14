14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Анна Максимова и Александр Василевич завоевали титул чемпионов Азии по триатлону на длинных дистанциях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусской федерации этого вида спорта.

В турнире, прошедшем в южнокорейском Кунсане, Анна Максимова преодолела дистанцию, которая включает 3 км в плавании, 80 км велогонки и 20 км бега, за 4 часа 11 мин. 33 сек. Серебряным призером стала представительница китайского Тайваня Чань Тинь-Тинь, с отставанием более семи минут. Третье место заняла японка Йоко Нубин.

Победу в соревнованиях среди мужчин праздновал белорус Александр Василевич (3 часа 40 мин. 11 сек.). Вторым финишировал новозеландец Джек Муди, опередивший корейца Сунг Хун Сео, который поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Анна Максимова получила за победу в Кунсане 300 очков и возглавляет мировой рейтинг среди женщин. Одним из самых важных стартов белорусских атлетов в сезоне 2018 года станет чемпионат мира, который с 5 по 14 июля пройдет в Дании.-0-