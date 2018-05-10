Белорусы Бетов и Герасимов сыграют в полуфинале теннисного турнира в Узбекистане

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Сергей Бетов и Егор Герасимов сыграют в полуфинале теннисного турнира в узбекском городе Карши с призовым фондом $75 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/4 финала Сергей Бетов был сильнее другого белорусского игрока Владимира Игнатика со счетом 6:3, 7:6 (1). Егору Герасимову понадобилось три сета, чтобы переиграть южноафриканца Ллойда Харриса со счетом 6:1, 3:6, 6:3. В полуфинале соревнований в Узбекистане Сергей Бетов встретится с Карлосом Болудой-Пуркиссом из Испании, а Егор Герасимов - с Кемом Илкелом из Турции.

Годом ранее Егор Герасимов победил на турнире в Карши, обыграв в финале как раз турецкого теннисиста.-0-