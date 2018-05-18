Белорусы Егор Шарангович и Павел Воробей вошли в десятку лучших молодых игроков сезона в КХЛ

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты Егор Шарангович и Павел Воробей вошли в десятку лучших молодых игроков по итогам десятого сезона в КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе лиги.

Как отмечают эксперты КХЛ, начиная с предсезонных игр, главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн доверял молодому защитнику Павлу Воробью, не обращая внимания ни на возраст, ни на гражданство. Дебютный сезон в КХЛ складывался для белоруса по-разному: он мог получить 20 минут игрового времени, а в следующей игре остаться на скамейке запасных. Однако в сухом остатке он оказался самым результативным защитником "Куньлуня". "На свой второй взрослый чемпионат мира он отправился в качестве ведущего игрока сборной Беларуси. Выданные авансы он оправдывает сполна", - считают в КХЛ.

Егор Шарангович, как и Павел Воробей, выступал на двух последних чемпионатах мира. Разница в том, что свой дебютный сезон на взрослом уровне в КХЛ Егор Шарангович провел не в Китае, а дома - в минском "Динамо". В регулярном чемпионате воспитанник "зубров" сумел набрать дюжину очков, среди которых четыре гола. Что любопытно, забивал Шарангович исключительно восточным клубам: "Ак Барсу", "Нефтехимику", "Авангарду" и "Салавату Юлаеву".

"Самым успешным месяцем для 19-летнего форварда стал октябрь. Именно тогда КХЛ признала белоруса лучшим новичком недели. Вскоре Егор выходит на драфт НХЛ, но минчанам стоит постараться удержать талантливого юниора. Белорусскому хоккею и его главному клубу крайне необходима смена поколений. Шарангович - это именно тот парень, на которого в будущем можно опереться", - отмечают в Континентальной хоккейной лиге.

В десятку лучших молодых игроков, кроме двух белорусов, вошли Кирилл Капризов из ЦСКА, Эли Толванен ("Йокерит"), Егор Рыков (СКА), Александр Петунин ("Динамо-Москва"), Максим Минеев ("Авангард"), Григорий Дронов ("Металлург" Мг), Виктор Кравцов ("Трактор") и голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов.-0-