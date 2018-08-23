Белорусы Евгений Королек и Денис Мазур завоевали награды на молодежном ЧЕ по велоспорту на треке

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Евгений Королек и Денис Мазур завоевали награды на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Эгле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В возрастной категории до 23 лет один из лидеров белорусской команды Евгений Королек занял третье место в гонке на выбывание. Первое место занял бельгиец Жюль Эстерс, второе у россиянина Александра Смирнова. В соревнованиях среди юниоров до 18 лет Денис Мазур в гонке на выбывание поднялся на вторую ступень пьедестала почета, уступив лишь Милану Фретину из Бельгии.

Евгений Королек (справа). Фото UEC

Чемпион мира 2018 года в скретче Евгений Королек на континентальном форуме выступит также в омниуме, который входит в олимпийскую программу. Молодежный чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 26 августа.-0-