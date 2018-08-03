Белорусы Илья Шиманович и Никита Цмыг вышли в полуфинал ЧЕ по плаванию

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глазго стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Свои первые квалификационные заплывы провели белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Илья Шиманович вышел в полуфинал дистанции 100 м брассом с 7-м результатом - 59,84 сек. Успеха в плавании на спине на 50 м добился Никита Цмыг, также показавший 7-е время - 24,95 сек. Максим Делендик и Виктор Стаселович, выступавшие в этой дисциплине, не сумели преодолеть квалификацию, заняв 31-е и 32-е места.

Мужской квартет Виктор Стаселович, Никита Цмыг, Виктор Красочко, Антон Латкин неудачно выступил в квалификации эстафеты 4х100 м вольным стилем, заняв 18-е место с результатом 3 мин. 21,35 сек.

На дистанции 50 м вольным стилем у женщин не прошли квалификационный этап белорусские пловчихи Анастасия Коряковская и Юлия Хитрая. Анастасия Кулешова не пробилась в полуфинал на дистанции 100 м баттерфляем.

Соревнования лучших пловцов Старого Света продолжаются.-0-