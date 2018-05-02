Белорусы не смогли пробиться в 1/8 финала командного чемпионата мира по настольному теннису

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на смогли выйти в 1/8 финала командного чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в шведском Хальмстаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Женская сборная, в состав которой входят Виктория Павлович, Дарья Триголос, Александра Привалова, Маргарита Балтушите и Надежда Богданова, заняла предпоследнее, 5-е место в предварительной группе А. Белоруски опередили только Индию, которую обыграли с "сухим" счетом 3:0. Они уступили сборным России (2:3), Сингапура (0:3), Швеции (1:3) и Китая (0:3). Теперь белорусская команда в первом матче турнира за 13-24-е места встретится со сборной Египта и в случае победы сыграет в следующем раунде со спортсменками Нидерландов.

Мужская сборная Беларуси, за которую играют Владимир Самсонов, Александр Ханин, Павел Платонов и Глеб Шамрук, сегодня в заключительном матче предварительной группы С встречалась с командой Китайского Тайбэя и уступила в упорной борьбе со счетом 2:3. До этого белорусские мастера малой ракетки взяли верх над Сингапуром (3:0) и проиграли соперникам из Англии (0:3), Бельгии (2:3) и Японии (0:3). В итоге сборная Беларуси заняла 5-е место и будет играть в турнире за 13-24-е места.

Командный чемпионат планеты по настольному теннису завершится 6 мая.-0-